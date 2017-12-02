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Hakkari'de sınırın kör noktasında vatan nöbeti

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Sancak Tepe ile Bayrak Tepe üs bölgelerinde Türk askerleri kuş uçurtmuyor.

DHA | 02.12.2017 - 11:07..
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Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde polis ve asker, teröristlere büyük kayıplar verdirirken, amansız olarak yürütülen mücadele 24 saat kesintisiz yürütülüyor.

Hakkari'de sınırın kör noktasında vatan nöbeti

Irak'ın sınırında olan ve bugüne kadar çok sayıda teröristlerin saldırısına uğrayan yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca'yı, kuş bakışı görebilen Sancak Tepe ve Bayrak Tepe'yi ise çevik kuvvet ekipleriyle birlikte özel hareket polisleri koruyor.

Hakkari'de sınırın kör noktasında vatan nöbeti- FOTO GALERİ

İLÇEYİ TERÖRİSTLERDEN KORUYORLAR

Mehmetçikler, bu yıl yaz ayları boyunca ilçenin kırsal kesimlerinde, özellikle de Irak sınırına kurulan yeni üs bölgeleri sayesinde teröristlere nefes aldırmazken, özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri ise sızmalara karşı el tetikte termal kameralarla gözetleme yaparak gece ve gündüz ilçeyi teröristlerden koruyor.

Hakkari'de sınırın kör noktasında vatan nöbeti

"VATANA CANIMIZ FEDA"

Sıfır noktasındaki Çukurca'da adeta kuş uçurtmayan özel hareket polisleri, vatan için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirtiyor.

Hakkari'de sınırın kör noktasında vatan nöbeti

"BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

Yaz aylarındaki sıcak, kış aylarındaki soğuk havanın kendilerini yıldırmadığını belirten polisler, nöbet tuttukları üs bölgelerinin çok kritik olduğunu belirterek, "Burada bölücü örgüt unsurlarına karşı asker ve güvenlik korucularıyla birlikte vatanımızı korumak için 7/24 vatan nöbeti tutuyoruz. Yazın hava sıcaklığı zaman zaman 35-45 dereceye kadar çıkıyor. Kışın ise sıfırın altında eksi 35’e iniyor. Ama ne olursa olsun halkımız şunu bilsin ki, biz her zaman buradayız, bu şerefli görevin başındayız. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu vatan için seve seve kanımızı akıtmaktan da çekinmeyeceğiz. Bu şerefli bayrağın altında kardeşçe, milletçe birlikte yaşayacağız. Herkes bundan emin olsun."

Hakkari'de sınırın kör noktasında vatan nöbeti

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