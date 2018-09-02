Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk

Halkbank'ın internet sitesinden cuma gecesi piyasa fiyatından ucuza dolar ve euro satıldı.

Olayla ilgili Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan NTV'de açıklamalarda bulundu.

Arslan, "1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi.

İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

Arslan, "İşlemler iptal edildi, müşteri hesapları eski haline döndü" açıklamasında bulundu.

Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemlerini iptal ettik VİDEO

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bankacılık 7\24 yapılabilen bir hizmet sektörü. Bizde bir çok bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Piyasalar kapandığı zamanda müşterilerimizin ineternet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz.

"DÖVİZ KOTASYONLARINI BÜTÜN BANKALAR GİBİ BLOOMBERG'TEN ALIYORUZ"

Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters'tan alır. Biz de Bloomberg’ten sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonra da biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız bir de iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır.

"İLK DEFA BÖYLE BİR HATA İLE KARŞILAŞTIK"

Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyel bir hata ile karşılaştık.

"22.01'DE BAŞLIYOR VE YARIM SAAT SÜRÜYOR"

22.01’den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor.

"HESAPLARA BLOKE KOYDUK"

Hatalı işlemler yapan ya da ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu.

"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME TEŞKİL EDİYOR"

Burada oluşan sistemde hatadan oluşan bir kurdur. Burada sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. 1763 müşteri 4.6 milyon dolar alım yaptı.

Halkbank, sınırlı sayıda işlem yapıldığını, bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığını da açıkladı."