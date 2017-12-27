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Haluk Levent bırakıyor

Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) hareketinin başkanlığını 2018'in Nisan ya da Mayıs ayında bırakacağını söyledi.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 13:18..
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Haluk Levent bırakıyor

Haluk Levent, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım ile faaliyete imza attıkları AHBAP'taki başkanlık görevinden önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında ayrılacağını açıkladı.

5 İSİM ÖNERDİ

''Nisan sonu – Mayıs başı gibi devredeceğim AHBAP başkanlığına hangi ismi layık görürsünüz? Kısa açıklama ile birlikte fikirlerinizi yazın canlarım. Benim kafamda 2 isim var. Sizlerden gelen fikirler yeni isimleri düşünmemi sağlayabilir'' diyerek Twitter'dan kararı duyuran Haluk Levent, yeni başkan olarak beş isim önerdi.

"BIRAKMA HALUK" ÇAĞRISI

Yakında AHBAP yönetim kurulu olarak, Büşra Sanay, Cem Adrian, Fırat Tanış, Hayko Cepkin ve Mert Fırat ile görüşeceklerini açıklayan Haluk Levent, ''Bu isimlere teklif götüreceğiz. Hepsi birbirinden değerli isimler. Tek problem hepsi çok yoğun çalışıyor. Umarım kabul ederler'' dedi. Takipçileri ise Haluk Levent'e ''AHBAP’ı bırakma'' çağrısında bulundu.

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