Haluk Levent kaçan danayı aldı

Rize’de Kurban Bayramı’nın 1'inci günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve çevredekilerin takip ettiği dana denize girerek gözden kayboldu.

YÜZERKEN BULUNDU

Dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkisinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

YÜZMEKTEN YORULUNCA YAKALANDI

Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize’ye gönderildi.

"DANAYI ALDIK"

Twitter hesabından duyuru yapan Levent, "Rize'den denize atlayıp 3 gün yüzerek Trabzon'dan çıkan danayı satın aldık." açıklamasını yayınladı.