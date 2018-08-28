taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.20575
Euro
7.26225
Altın
1211.3485
Borsa
91284.04

Haluk Levent kaçan danayı aldı

Sanatçı Haluk Levent, Rize'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan danaya sahip çıktı.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Magazin

Rize’de Kurban Bayramı’nın 1'inci günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve çevredekilerin takip ettiği dana denize girerek gözden kayboldu.

YÜZERKEN BULUNDU

Dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkisinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

YÜZMEKTEN YORULUNCA YAKALANDI

Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize’ye gönderildi.

Haluk Levent kaçan danayı aldı

"DANAYI ALDIK"

Twitter hesabından duyuru yapan Levent, "Rize'den denize atlayıp 3 gün yüzerek Trabzon'dan çıkan danayı satın aldık." açıklamasını yayınladı.

Haluk Levent kaçan danayı aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

64
Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var

Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var

28
ABD YPG'yi koruma altına aldı

ABD YPG'yi koruma altına aldı

73
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

34
Şenol İpek'in yeni aşkı

Şenol İpek'in yeni aşkı

9
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

191
Yalova feribotunda korku dolu anlar

Yalova feribotunda korku dolu anlar

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM