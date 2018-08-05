Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı

Rockçı Haluk Levent, "Muhafazakar mısınız?" sorusuna "İnançlı bir adamım" yanıtını verdi ve "Allah'ım bana kurban eti vermiş, bunu yok sayamam, vegan değilim" dedi.

"İNANÇLIYIM"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Levent "İnançlı bir adamım diyeyim. Ama bana kimse ibadetimi soramaz. Çünkü bu benim özelim. Bu konuları konuşmayı da anlatmayı da doğru bulmam. İbadetin gizlisi makbuldür. Ama bana “Vegan mısın?” diye sorarsan cevabını veririm." diye konuştu.

"ALLAH'IM BANA KURBAN ETİ VERMİŞ"

Bunun üzerine "Vegan mısınız?" sorusu yöneltilen Levent, kurbanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı:

"Hayır, vegan değilim çünkü inançlı bir adamım. İnançlı bir adam olmasaydım vegan olabilirdim. İnançlarımda Allah’ım bana kurban eti vermiş, Kurban Bayramı vermiş. Bunu yok sayamam."

"CANLI CANLI KAYNATILAN ISTAKOZU YİYEMEM"

-Aman veganlar duymasın!

"Hiç fark etmez, duysunlar. Doğru gelmeyebilir kimilerine. Kurban etinin benim var oluşumla beraber geldiğini düşünüyorum. Ben inançlıyım ama hayvanların kesilme biçimi, mesela canlı canlı ıstakozun kaynatılması... Ben bunları yapmam. Ben inancıma göre kesilen kurban etini yerim. Büyük de konuşmayayım, ileride proteini başka türlü alabilirsek vegan da olabilirim, gelecekte et yemeyebilirim ama şimdi yiyorum."