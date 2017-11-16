Haluk Levent'in Cumhurbaşkanlığı daveti özlemi

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan Haluk Levent kamuoyunun kendisi hakkında çok merak edilen soruları yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI'NIN ÇAĞIRMASINI İSTERİM

"Cumhurbaşkanlığı'ndaki davetlere sizi çağırdılar mı?" sorusuna Levent; "Yok çağırmadılar oradaki yemekleri gördükçe içim gidiyor zaten, niye ben çağrılmıyorum diye. 'Çağırsalar Haluk Levent gitmez' diyorlar ama hayır giderim. Kenara çekmeye çalışırım, 'siz Cumhurbaşkanısınız lütfen şunlara el atın' derim. Giden sanatçıları eleştirmiyorum, insanların iktidarı sevme özgürlüğü var. Ben muhalif olabilirim ama gidenlerin tamamına yalaka demek doğru değil." cevabını verdi.

Haluk Levent: Cumhurbaşkanı'nın davetlerine giderim VİDEO

KONSERLER ARTTI

Levent, İzmir Marşı klibini yaptıktan sonra konserlerinin arttığını belirtti. Ancak, klibi sadece Youtube'a koyduğunu ve diğer müzik platformalarına koyarak para kazanmadığını ifade etti.

Haluk Levent: İzmir Marşı'ndan sonra konserler arttı VİDEO

ATATÜRK YERİNE MUSTAFA KEMAL'İ TERCİH EDİYORUM

Haluk Levent, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederken ise Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini Mustafa Kemal kullanımının daha mücadeleci geldiğibi belirtti.