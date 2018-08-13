Hamaney: ABD ile savaşmayacağız

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ile ilgili yaptığı açıklama gündeme yine bomba gibi düştü.

"İÇERDEN KAYNAKLI OLDUĞUNA İNANIYORLAR"

Hamaney, İran'da yaşanan ekonomik sorunların sadece ABD baskısı sonucu olmadığını hükümetin yanlış uygulamalarından da kaynakladığını dile getirerek, "Ekonomi uzmanları ve birçok yetkili bu konunun nedeninin dışarıdan değil içeriden kaynaklı olduğuna inanıyor. Yaptırımların etkisi oldu ancak ana faktör bizim bunları nasıl ele aldığımız." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİN BÜYÜK HATASI"

Hamaney ayrıca "Yaptırımlardan daha fazla hükümetin ekonomideki kötü yönetimi sıradan İranlılar üzerinde baskı yaratıyor. Buna ihanet diyemem ama bu, yönetimin büyük bir hatası." dedi.

Twitter'dan bir açıklama yapan dini lider, ayrıca İran'ın para birimine de değinerek, "Eğer bizim performansımız daha iyi, daha dikkatli, daha güncel ve daha etkili olursa yaptırımların o kadar da etkisi olmaz ve buna direnilebilir." şeklinde de bir yazı paylaştı.

"NE SAVAŞ OLACAK NE DE ABD İLE MÜZAKERE YAPACAĞIZ"

Hamaney ABD'li yetkilileri de eleştirdi. Hamaney, "Son zamanlarda ABD'li yetkililer bizim hakkımızda pervasızca konuşuyor. Yaptırımlara ek olarak savaştan ve müzakerelerden bahsediyorlar. Bu konuda halka birkaç kelime etmeme izin verin: Ne savaş olacak ne de ABD ile müzakare yapacağız." dedi.

"ABD İLE GÖRÜŞMEYİ YASAKLIYORUM"

Ayrıca Hamaney ABD ile ilgili ilişkileri de yasakladı. Dini lider, "ABD ile herhangi bir görüşmeyi yasaklıyorum. ABD müzakerelerdeki sözlerine asla bağlı kalmıyor. Sadece boş sözler veriyor. " ifadelerini kullandı.