taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.17155
Euro
7.1125
Altın
1199.535
Borsa
95461.53
Gram Altın
238.168

Hamaney'den ABD'ye yaptırım mesajı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney "ABD, yaptırımların yenilgiye uğratılmasıyla İran halkından bir diğer tokat yiyecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 11:56..
  1. Haberler
  2. Dünya

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki Azadi stadyumunda on binlerce Besiç milisi ve İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarının katıldığı etkinlikte konuştu.

Etkinlikte İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi de hazır bulundu.

Hamaney'den ABD'ye yaptırım mesajı

"YAPTIRIMLARIN YENİLMESİ ABD'NİN YENİLMESİ DEMEK"

Hamaney devlet televizyonundan canlı olarak yayımlanan konuşmasında, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını yenilgiye uğratacağını söyledi.

Hamaney'den ABD'ye yaptırım mesajı

Hamaney "Allah'ın lütfuyla yaptırımları yeneceğiz ve yaptırımların yenilmesi ABD'nin yenilmesi demektir. ABD, yaptırımların yenilgiye uğratılmasıyla İran halkından bir diğer tokat yiyecek" diye konuştu.

Hamaney'den ABD'ye yaptırım mesajı

Dün Uluslararası Adalet Divanı ABD'nin İran'a yönelik ambargo ve yaptırım uygulamalarını askıya aldığını açıklamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

172
Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

258
Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

253
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

20
Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

42
Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

240
Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM