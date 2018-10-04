Hamaney'den ABD'ye yaptırım mesajı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki Azadi stadyumunda on binlerce Besiç milisi ve İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarının katıldığı etkinlikte konuştu.
Etkinlikte İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi de hazır bulundu.
"YAPTIRIMLARIN YENİLMESİ ABD'NİN YENİLMESİ DEMEK"
Hamaney devlet televizyonundan canlı olarak yayımlanan konuşmasında, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını yenilgiye uğratacağını söyledi.
Hamaney "Allah'ın lütfuyla yaptırımları yeneceğiz ve yaptırımların yenilmesi ABD'nin yenilmesi demektir. ABD, yaptırımların yenilgiye uğratılmasıyla İran halkından bir diğer tokat yiyecek" diye konuştu.
Dün Uluslararası Adalet Divanı ABD'nin İran'a yönelik ambargo ve yaptırım uygulamalarını askıya aldığını açıklamıştı.