Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması

Hamas'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü gerçekleştiği belirtilen "önemli" görüşmede, Filistin meselesi ve bölgenin durumuna ilişkin son gelişmeler ile Arap ülkelerinin uzlaşıya desteği ele alındı.

DİRENİŞ HAKKI DEVAM EDECEK

Taraflar, "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar 'direnişin silahı' konusunun Filistin halkının hakkı olduğunu, devlet kurulduktan sonra bu gücün ulusal orduya bağlanacağını" teyit etti.

Görüşmede ayrıca, Mısır'ın başkenti Kahire'de diyalog konusunda ilerleme kaydedilmesi ve uzlaşı anlaşmasının uygulanmasında kararlı olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

UZLAŞI HÜKÜMETİ DEVRALACAK

Mısır, 4 Mayıs 2011 tarihli Kahire Anlaşması'nı imzalayan tarafları, 21 Kasım 2017'de Kahire'de tekrar toplantıya davet etmişti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirecek.





