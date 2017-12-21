taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8225
EURO
4,5493
ALTIN
155,63
PETR
64,4600

Hamas'tan Türkiye'ye Kudüs teşekkürü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun görüşmesinde ABD'nin Kudüs kararı ele alındı.

AA | 21.12.2017 - 03:00..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu ile ofisinde bir araya gelen Haniye, İsrail'in işgali altındaki Kudüs konusunda Türkiye'nin tutumunu takdirle karşıladığını bildirdi.

Hamas'tan Türkiye'ye Kudüs teşekkürü

"BARIŞ KONUSUNDAKİ TAVRIMIZ NET"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'le ilgili tutumundan takdirle bahseden Haniye, Türk halkına da gösteriler aracılığıyla Kudüs ve Filistin'e verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Filistin'de ulusal uzlaşı meselesine de değinen Haniye, Hamas'ın uzlaşının başarıya ulaşması konusundaki tavrının sabit olduğunu belirtti.

Hamas'tan Türkiye'ye Kudüs teşekkürü

İlginizi Çekebilir
Hakan Atilla hakkında ilk günde karar çıkmadı
ABD'nin tiyatro davasında Hakan Atilla hakkında karar verecek olan 12 jüri üyesi, ilk oturumda karar çıkartamadı.
İsrail Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerleri kuracak
50 yıldır Batı Şeria'yı işgali altında bulunduran İsrail'in makamları, Ürdün Vadisi'ne üç yeni Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladı.
Filistinli tutuklular mahkemeleri boykot edecek
İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında bulunan yaklaşık 500 Filistinlinin 2018 yılından itibaren İsrail mahkemelerini boykot edeceği bildirildi.
İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine en büyük tepkiyi göstermesi, İsrail Parlamentosu'nda tartışmaya açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

142
İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

20
Bayern evinde Dortmund'u devirdi

Bayern evinde Dortmund'u devirdi

9
Tahran sallandı halk sokağa döküldü

Tahran sallandı halk sokağa döküldü

5
Gaziantep'te boş bir binada patlama meydana geldi

Gaziantep'te boş bir binada patlama meydana geldi

1
Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı

Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı

5
24 gündür tedavi gören 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

24 gündür tedavi gören 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM