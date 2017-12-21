Hamas'tan Türkiye'ye Kudüs teşekkürü

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu ile ofisinde bir araya gelen Haniye, İsrail'in işgali altındaki Kudüs konusunda Türkiye'nin tutumunu takdirle karşıladığını bildirdi.

"BARIŞ KONUSUNDAKİ TAVRIMIZ NET"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'le ilgili tutumundan takdirle bahseden Haniye, Türk halkına da gösteriler aracılığıyla Kudüs ve Filistin'e verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Filistin'de ulusal uzlaşı meselesine de değinen Haniye, Hamas'ın uzlaşının başarıya ulaşması konusundaki tavrının sabit olduğunu belirtti.