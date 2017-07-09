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Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Almanya'da G20 protestolarında öpüşen çift TOMA'nın müdahalesiyle karşılaştı, diğer sevgililer ise yerde yuvarlanmaktan kaçamadı.

09.07.2017 - 09:25
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Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Almanya'nın Hamburg şehrinde başlayan G20 Zirvesi ile ilgili protestolar günlerdir devam ediyor. Göstericilere sert bir şekilde müdahale eden Alman polisi, yaklaşık 250 kişiyi gözaltına aldı.

20 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Hamburg'ta protestocular arabaları yaktı, sokaklara barikatlar kurdu. Protestocu sayısının 100 bine ulaşması beklenen Hamburg'ta geniş güvenlik önlemleri alındı, 20 bin polis görevlendirildi.

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar VİDEO

ÖPÜŞEN ÇİFTLERE TOMA SIKTILAR

Sokakların savaş alanına döndüğü Hamburg'ta ortaya çıkan görüntülerden biri de sokak ortasında öpüşen çiftlere TOMA ile müdahale edildiği anlar..

Görüntülerde başka bir kadın ve adamın da TOMA'nın önüne yaslanarak hareket etmesini engellemeye çalıştığı görülüyor.

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

COPLA SERT MÜDAHALE

Alman polisinin bu eylemlere tepkisi ise sert oluyor. TOMA ile çiftleri yere düşürmenin ardından kalabalığa copla müdahale edildi.

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

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