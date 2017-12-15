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Hande Ataizi: Cem kendini bitirdi

Cem Davran'ın 'Tuvalet camı' göndermesine sinirlenen Hande Ataizi'nden bir açıklama daha geldi.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 08:54..
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Cem Davran geçen pazar akşamı Altın Kelebek Ödül Töreni’ni sunarken partneri Ayça Ayşin Turan’ın ‘Ruhsar’ dizisinin şarkısını mırıldanması üzerine “Aklıma tuvalet camı geldi nedense” diye espri yapmıştı. Bu sözler Hande Ataizi’ni güldürmedi, aksine çok kızdırdı. İlk tepkisini sosyal medyadan veren Hande Ataizi dün de sert bir açıklama yaptı.

"ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Hande Ataizi şöyle konuştu: “Cem’in yaptığı espri çok gereksizdi. Emek verdiğim bir arkadaşımdı, kırıldım. Sonrasında arayıp özür bile dilemedi. Beni Instagram’da takipten çıkarması da çok çocukça. Ben öyle bir şey yapmadım. Hem ‘Ruhsar’a hem bana ters çünkü. Kaç yaşına gelmiş insanlarız. Birbirimize köstek değil, destek olmamız lazım. Ama Cem kendini orada bitirdi.”

Hande Ataizi, 1999’da Bodrum’da habercilerden kaçmaya çalışırken bir barın tuvalet camında sıkışıp kalmıştı.

Hande Ataizi: Cem kendini bitirdi

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