Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek Başoğlu ile anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Bu süreçte Hande Bermek hiç konuşmamıştı. Bermek Posta gazetesine verdiği ilk röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"ARALARINDA BİR ŞEY YOK"

"Bu hayatımın en zor sınav ve deneyimi. Deneyimlerle olgunlaşıyoruz. Çok zor bir süreç ama unutmayın ki; ızdıraplar insanı büyütür. Burcu ile Murat arasında romantik bir ilişki yok. Aralarında bir şey yok!!! Ama algı şu: ‘Burcu ile Murat uzun süredir beraber ve bu olay da teknedeki fotoğraflarla gün yüzüne çıktı.

"AMCA YEĞEN İLİŞKİSİ, CİNSEL İLİŞKİ DEĞİL"

Ben de bu yüzden boşandım’. Gerçek böyle değil. O fotoğrafların sadece bir karesi Burcu ile Murat’a ait. Diğerlerinin onlara ait olup olmadığı belli değil. Murat ile Burcu’nun cinsel ya da duygusal bir birlikteliği yok. Amca-yeğen ilişkisi bu. ‘Kararı yargı verecek’ diyor ve susuyorum… Burcu ile aramız her zaman çok iyiydi.

Olayı ilk öğrendiğimde ‘Sevgiyle kucaklıyorum’ dedim. Herkes buna çok takıldı. Bakın, ben hayatta her şeyin bir deneyim olduğuna inanıyorum. Her şey insanlar için, herkes her şeyi yaşayabilir. Murat’a güveniyorum, insanlar hata da yapabilir.

"FOTOĞRAFLARA İNANMIYORUM"

Ben hâlâ fotoğraflara inanmıyorum. Ayrıca unutmayın ben boşandım. Karı-koca ilişkime nokta koydum. Murat daha önce beni başka biriyle aldattı. Bu boşanmanın temelinde de böyle bir şey yatıyor. İnsan hata yapabilir ama bu hatanın tekrarı başka bir şeydir.

"MURAT BENİ DEĞİL, KENDİNİ ALDATTI"

Bugün de Murat’ı kişilik, kimlik, karakter, erkek, insan olarak çok seviyorum ve de saygı duyuyorum. Herkes seçimlerinde özgürdür. Murat beni değil, kendini aldattı. Bunun sonucuna katlanacak. Yuvası yıkıldı işte. Her şerde bir hayır vardır.

"MURAT'I SEVDİM, SEVİYORUM VE DE SEVECEĞİM"

Murat beni seviyor, ben de onu seviyorum. Ama insan olarak. Karı-koca ilişkisi bitti. Ben Murat’ı sevdim, seviyorum ve de seveceğim. Hem de her zaman seveceğim. O da benim için aynı şeyleri hissediyor."