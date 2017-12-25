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Hande Erçel bıçak altına yattı

Son zamanlarda aldığı kilolarla dikkat çeken Hande Erçel, tekrar bıçak altına yattı.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 14:02..
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Bu yaz aldığı kilolar yüzünden eleştirilen Hande Erçel, vegan diyeti yapmaya başlamıştı. Tartıda 60 kiloyu görünce sıkı bir diyet yapan ve sporla zayıflayan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda da silikon taktırarak göğüslerini büyütmüştü. Bu değişikliklerle yetinmeyen oyuncu, bu kez de yüzünden operasyon geçirdi.

Hande Erçel bıçak altına yattı

YANAKLAR GİDECEK

Bir estetik merkezine geldiği öğrenilen Erçel’in doktorlardan “Yanaklarım ekranda çok büyük duruyor, yüzüm de büyük gözüküyor. Yanaklarımı küçülteceğim” isteğinde bulunduğu öğrenildi.

Yanaklarındaki yağları aldırtarak incelten Erçel'in, dudaklarına da ufak bir işlem yaptırdığı öğrenildi.

Hande Erçel bıçak altına yattı

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