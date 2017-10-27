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Hande Erçel'e dekolte yasağı

Oyuncu Hande Erçel’e 2 aylık sevgilisi Mehmet Dinçerler yasak getirdi.

27.10.2017 - 08:07
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  2. Magazin

Silikon taktırınca seksi pozlar veren Hande Erçel’e artık dekolte fotoğraf yok.

YENİ SEVGİLİ DEKOLTE İSTEMİYOR

Mehmet Dinçerler 'Instagram’daki fotoğrafları sil” dedi. İki sevgili bu yüzden kavga etti.

Hande Erçel'e dekolte yasağı

Oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Ekin Mert Daymaz 2 yıllık aşk yaşamış, geçen Ekim’de ayrılmıştı. Ocak’ta yeniden bir araya gelmişler, ancak Mayıs’ta yine ayrılmışlardı. Hande Erçel’in yeni sevgilisi Mehmet Dinçler ile eski sevgilisi yakın arkadaş çıkmıştı. Üstelik Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz aşk yaşarken Mehmet Dinçerler de arkadaşlarını sık sık ziyaret ediyor, hep birlikte geziyorlardı.

Hande Erçel'e dekolte yasağı

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