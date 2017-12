Hande Yener: 2018'de dünyayı sallayacağım

Hande Yener, bir radyo programına konuk oldu. Hayatına dair açıklamalarda bulunan Yener'e, hayranları ile arasının nasıl olduğunu sorması üzerine gün içerisinde hayranlarıyla sokakta karşılaştığında günleri güzel geçsin ve kendisini güzel hatırlasınlar diye mutlaka onlarla sohbet etmeye, fotoğraf çekilmeye çalıştığını ve insanlarda iz bırakmayı sevdiğini söyledi.

"ŞAMPİYON BENİM"

Star olmasının nedenini hayranlarının yoğun ilgisi olduğunu söyleyen ünlü sanatçı "Bu devirde sahte tıkla kendini star sanan pek çok kişi var ben sahte tıklar ile değil hayranlarımın sevgisi ile bu noktaya geldim işte bu yüzden çok şükür ki 2017 Telifmetre şampiyonu benim." dedi.

"ERKEK Mİ OLMAM LAZIM"

"Bu zamana kadar neden Eurovision'a gitmedin?" sorusuna ise "Ben zamanında çok istedim hatta teklif bile götürdüm gitmek için projem bile hazırdı çok sıkı bir çalışmayla inanılmaz bir show sunacaktım ama olmadı. Eurovision’a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?" dedi.

DESTEK İSTEDİ

Eurovision hayallerini rafa kaldırdığını ama kendisinin 2018 yılında İngilizce bir albümle dünya çapında bir çalışma hazırladığını belirten Kraliçe şarkısının hazır olduğunu ve çok iyi isimlerle çalıştığını söyledi. Konuşmasını "2 senedir bu proje için hazırlanıyorum soundları her şeyi tamam Avrupa ve Amerika’da albümüm çıkacak. İnşallah bir Türk kızı nihayet dünyada bir şarkıyla ses getirecek ve Türk bayrağını her yerde dalgalandıracağım." diye devam ettiren Yener, "Aşk Her Zaman Kazanır" sloganıyla bu senenin kendi senesi olduğunu belirterek, bunun için 80 milyondan destek beklediğini söyledi.