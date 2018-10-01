Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

Şarkıcı Hande Yener ve Türkiye güzeli Şevval Şahin sosyal medyada birbirlerine benzetildi.

Hande Yener, “Estetikli çıkan Türkiye güzeli Şevval Şahin’i sosyal medyada size benzettiler, ne diyorsunuz?” sorusuna ilginç bir cevap verdi:

“Ben de gördüm. Yarışmaya katılmadan birinci olmuşum gibi hissettim. Biraz birbirimizi anımsatıyoruz sanki. Belki de doktorumuz aynıdır.”





Hande Yener 45, Şevval Şahin ise 19 yaşında.

Şevval Şahin'in estetiksiz görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyayı karıştırmıştı.