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Hande Yener: Zirvedeyim

Ünlü şarkıcı, YouTube’da sahte tıklanmalarla algı yaratılıyor diye konuştu.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 09:12..
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Hande Yener: Zirvedeyim

Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Şarkıcıyı, nişanlısı Ümit Cem Şenol da yalnız bırakmadı.

"ZİRVE BENİM"

“2017 yılı nasıl geçti?” sorusuna Hande Yener, “Zirvedeyim. 11 ay sonunda telifmetre listesine göre televizyon ve radyolarda en çok şarkısı çalınan kişiyim. Ayrıca Spotify listesinde, ‘Türk kadın şarkıcıları’ arasında ilk beşte yer alıyorum. Böylece Youtube tıklanmalarının, sahte olduğu ortaya çıkıyor. Sonra çıkıp, ‘Şu kadar dinlendim. Başarılıyım’ diyerek algı yaratıyorlar. Artık Türk halkını kandırmayı bıraksınlar. Şampiyonun belli olduğu yer YouTube değil, telifmetre listesidir” şeklinde cevap verdi.

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