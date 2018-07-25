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Hannover havalimanı aşırı sıcaktan trafiğe kapandı

Almanya'da Hannover havalimanı aşırı sıcak nedeniyle çarşamba sabahına kadar hava trafiğine kapatıldığı açıklandı.

AA | 25.07.2018 - 09:29..
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sg

Almanya'da Hannover havalimanının aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba sabahına kadar hava trafiğine kapatıldığı bildirildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada 36 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kuzey yönündeki iniş ve kalış pistinin zarar gördüğü ve bu nedenle çarşamba sabahına kadar hava trafiğine kapatıldığı ifade edildi.

PORTATİF YATAKLAR VERİLDİ

Havalimanının internet sitesinde ise havalimanının kapalı olduğu uçuşları bulunan yolcuların havalimanına gelmemeleri istenildi.

Havalimanının hava trafiğine kapatılması nedeniyle 41 uçuşun gerçekleşemediği ve alana inmesi gereken 44 uçağında Düsseldorf ve Paderborn kentlerindeki havalimanlarına yönlendirildikleri kaydedildi. Uçuşların iptal olması nedeniyle yolcuların bir kısmı evlerine geri gönderilirken evlerine gitme imkanı bulunmayanlara portatif yataklar verildiği belirtildi.

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