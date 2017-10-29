taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Hapşırık deyip geçmeyin!

Günlük hayatın alışılmışı olan hapşırık, beyin kanamasına sebebiyet verebilir. Bu refleks, hastalık hatta ölüme kadar götürebilir.

29.10.2017 - 09:41
  1. Haberler
  2. Sağlık

Ölüme sebebiyet veriyor...

Genel olarak burundaki sinirlerin uyarılması sonucu istemsiz bir şekilde gerçekleşen hapşırma, bizler için oldukça önemli bir refleks. Bu uyarılma bazen güneşe bakma, bazen burun içinin kaşınması sonucu olabiliyor. Vücut için son derece faydalı bir refleks olan hapşırık; anevrizma, hipertansif rahatsızlıklar, metabolik sebepler ve vasküliti olan hastalar için ise oldukça tehlikeli olabiliyor.

GÖZLER AÇIK HAPŞIRILIR MI?

Hapşırma, aslında nefes vermek. Nefes vermekten tek farkı istem dışı olması. Burun içindeki sinirlerin çeşitli sebeplerle uyarılması sonucunda gerçekleşen hapşırma esnasında ağız kapalı tutulursa; beyne giden fazla basıncın etkisiyle beyin kanaması, buna bağlı olarak anevrizma, hipertansif hastalıklar ve vaskülit gibi sağlık problemleri ortaya çıkarıyor. Beyin kanaması sırasında ise ölümle sonuçlanan vakaların sayısı ise hiç de az değil. Hapşırma ile ilgili bir diğer ilginç nokta da, hapşıran insanların gözlerini açık tutamaması. Bunun nedeni ise kişilerin fark edemeyeceği seviyede bir acının gerçekleşiyor olması. Refleks olarak gözler kapatılıyor.

UYURKEN NEDEN HAPŞIRMAYIZ?

Uykusunda hapşıran birine rastlamamışsınızdır muhtemelen. Bunun nedeni kişiler uykudayken sinir hücrelerinin birçoğunun bloke edilmiş olması olarak biliniyor. Sinirlerin uyku esnasında uyarılması için ciddi büyüklükte etkiler gerekirken, böyle bir etki olduğunda da zaten hapşırmadan evvel uyanma evresi gerçekleşmiş oluyor.

HAPŞIRMA BEYİN KANAMASINA NEDEN OLUR MU?

Hapşırırken ellerle burnu tıkamak, damarların içindeki basıncın artış göstermesine neden oluyor. Neticesinde de burun kanaması meydana geliyor. Bu durumun bir benzeri aşırı ıkınma neticesinde de görülüyor. Kişilerin burun bölgesindeki damarların çeperlerinde zayıflık varsa kanama daha mümkün hale geliyor ve en ufak bir etkide kanama gerçekleşiyor. Kanama öncesinde kendini baş ağrısı ile belli edebiliyor. Ardından rahatlamak isteyen damarlar kanı burun yoluyla dışarıya bırakabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Ceviz yiyin kalbinizi sevindirin
Uz. Dyt. Özlem Tay, sağlıklı bir kalp için günde 4-5 adet ceviz tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Kış geliyor, hazırlansın bitki çayları
Kış aylarına yaklaşırken sık sık değişen hava şartları, hastalıkları da beraberinde getiriyor.
Türk doktorlardan siroza karşı umut veren çalışma
Türk doktorlar, akciğer ve karaciğer fibrozu (sirozu) tedavisinde etkin olan molekülü sirozlu hücrelerde başarıyla test ettiklerini açıkladı
Toplu ulaşım araçlarında salgın hastalıklara dikkat
Op. Dr. Mustafa Üzeyir, toplu ulaşım araçlarında yolcuların sağlıklarıyla ilgili nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

13
Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

30
Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

17
Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

26
Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

31
Bayrak üretimi de teknolojiye yenildi

Bayrak üretimi de teknolojiye yenildi

19
Alman profesörden Türk öğrenciye başörtü saygısızlığı

Alman profesörden Türk öğrenciye başörtü saygısızlığı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM