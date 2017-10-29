Hapşırık deyip geçmeyin!

Ölüme sebebiyet veriyor...

Genel olarak burundaki sinirlerin uyarılması sonucu istemsiz bir şekilde gerçekleşen hapşırma, bizler için oldukça önemli bir refleks. Bu uyarılma bazen güneşe bakma, bazen burun içinin kaşınması sonucu olabiliyor. Vücut için son derece faydalı bir refleks olan hapşırık; anevrizma, hipertansif rahatsızlıklar, metabolik sebepler ve vasküliti olan hastalar için ise oldukça tehlikeli olabiliyor.

GÖZLER AÇIK HAPŞIRILIR MI?

Hapşırma, aslında nefes vermek. Nefes vermekten tek farkı istem dışı olması. Burun içindeki sinirlerin çeşitli sebeplerle uyarılması sonucunda gerçekleşen hapşırma esnasında ağız kapalı tutulursa; beyne giden fazla basıncın etkisiyle beyin kanaması, buna bağlı olarak anevrizma, hipertansif hastalıklar ve vaskülit gibi sağlık problemleri ortaya çıkarıyor. Beyin kanaması sırasında ise ölümle sonuçlanan vakaların sayısı ise hiç de az değil. Hapşırma ile ilgili bir diğer ilginç nokta da, hapşıran insanların gözlerini açık tutamaması. Bunun nedeni ise kişilerin fark edemeyeceği seviyede bir acının gerçekleşiyor olması. Refleks olarak gözler kapatılıyor.

UYURKEN NEDEN HAPŞIRMAYIZ?

Uykusunda hapşıran birine rastlamamışsınızdır muhtemelen. Bunun nedeni kişiler uykudayken sinir hücrelerinin birçoğunun bloke edilmiş olması olarak biliniyor. Sinirlerin uyku esnasında uyarılması için ciddi büyüklükte etkiler gerekirken, böyle bir etki olduğunda da zaten hapşırmadan evvel uyanma evresi gerçekleşmiş oluyor.

HAPŞIRMA BEYİN KANAMASINA NEDEN OLUR MU?

Hapşırırken ellerle burnu tıkamak, damarların içindeki basıncın artış göstermesine neden oluyor. Neticesinde de burun kanaması meydana geliyor. Bu durumun bir benzeri aşırı ıkınma neticesinde de görülüyor. Kişilerin burun bölgesindeki damarların çeperlerinde zayıflık varsa kanama daha mümkün hale geliyor ve en ufak bir etkide kanama gerçekleşiyor. Kanama öncesinde kendini baş ağrısı ile belli edebiliyor. Ardından rahatlamak isteyen damarlar kanı burun yoluyla dışarıya bırakabiliyor.