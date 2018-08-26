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Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Şanlıurfa'da bagajında 5 çocuğun oturduğu hareket halindeki otomobili görenler sürücüye tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 11:37..
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Trafik kurallarına riayet edilmesi noktasında özellikle dikkat çekilen bayram sürecinde dikkatsizlik ve kuralsızlık kazalara davetiye çıkardı. Bu durumdan ders çıkartmayan sürücüler ise halen kendilerini, taşıdıkları canları ve çevredekilere tehlike saçmaya devam ediyor.

Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk VİDEO

BAGAJDA 5 ÇOCUK

Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı'nda dün gece ilerleyen sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin kapağı açık bagajında 6-7 yaşlarında 5 çocuk otururken görüldü. 

Çocukların tehlikeli yolcuğunu görenler, sürücüye tepki gösterdi. 

Bagajda oturup ayaklarını dışarıya sarkıtan çocukların bulunduğu otomobilin sürücüsü, tehlikeye rağmen vatandaşların uyarısına aldırmadan aracıyla ilerleyip gözden kayboldu.

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