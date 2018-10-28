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Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

Uçak ve otobüslerde uzun süre pencere kenarında oturanlar, hareketsiz kalmalarından dolayı koridorda oturanlara göre 8 kat daha fazla toplar damar hastalığına yakalanma riski taşıyor.

AA | 28.10.2018 - 01:47..
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Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Türkiye'nin en sağlıksız damar yapısına sahip ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE, DAMAR SERTLİĞİNDE BİRİNCİ"

Ayakta veya oturarak çok fazla sabit durmamak gerektiğini vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"70 yaşın üzerindeki 3 erkekten birinde damar sertliği var. Bu oran Fransa'da, Almanya'da düşük. ABD bizimle yarışıyor. Japonlar çok daha sağlıklı. Türkiye damar sertliği açısından birinci ülke. Bunun nedenleri kötü beslenme, çok sigara kullanımı ve genetik eğilimidir. Çok yüksek bypass ameliyatı yapıyoruz. Uçak ve otobüslerde uzun süre pencere kenarında oturanlar, hareketsiz kalmalarından dolayı koridorda oturanlara göre 8 kat daha fazla toplar damar hastalığına yakalanma riski taşıyor."

Derneğin Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, hastalıklar noktasında toplumun bilgilendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

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