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Hariri, Fransa'nın davetini kabul etti

Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Hariri, Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa davetine olumlu yanıt verdi

16.11.2017 - 12:38
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan Başbakanlığı'ndan istifa eden Saad Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirdi.

İSTİFA EDEN BAŞBAKAN'DAN 'RESMÎ' ZİYARET

Le Drian, resmî ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hariri'nin Macron'un davetine olumlu yanıt verdiğini kaydeden Le Drian, "Hariri Fransa'ya gelecek. Veliaht Prens'e (Bin Salman) bu konu hakkında bilgi verildi." ifadelerini kullandı.

Hariri'nin Fransa'ya ne zaman gideceğiyle ilgili bir soru üzerine Le Drian, buna Hariri'nin karar vereceğini söyledi. Fransız basını, Hariri'nin Dışişleri Bakanı Le Drian ile Paris'e döneceği yönünde iddialara yer vermişti.

SIĞINMACILIK İDDİALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirtmişti.

Fransa tarafından bu yılın nisan ayında Legion d'Honneur nişanı verilen Hariri, 2011 ve 2014 arasında Fransa'da yaşadı.

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