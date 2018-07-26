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Harran Ören Yeri'ne girişler ücretsiz

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'daki Harran Ören Yeri'nin ücretsiz gezilebileceği bildirildi.

AA | 26.07.2018 - 16:34..
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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, MÖ 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran Ören Yeri'ndeki kazıların devam ettiği hatırlatıldı.

Harran Ören Yeri'ne girişler ücretsiz

GİRİŞ ÜCRETİ ALINMAYACAK

Ziyaretçilere kolaylık olması açısından bugün itibarıyla ören yerinin ücretsiz gezileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kültür ve Turizm Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Yönetim Kurulu kararıyla, Harran Kalesi, Harran Ulu Cami Restorasyonu ve çevresinde kazı çalışmaları tamamlanıncaya kadar Harran Ören Yeri ziyaretleri sırasında giriş ücreti alınmayacaktır."

Harran Ören Yeri'ne girişler ücretsiz


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