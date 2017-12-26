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Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Sudan'ın Hartum Üniversitesi'nde fahri doktora tevdi törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmed Muhammed Süleyman tarafından büyük bir övgüyle takdim edildi

AA | 26.12.2017 - 12:52..
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Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora tevdi ettiği törende yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı'nı takdim ettiği konuşma 4 dakikaya yakın sürdü.

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi ViDEO

"SUDAN'IN GENÇLERİ SENİ BEKLİYORLARDI"

Süleyman, Türkiye'nin Sudan'ın yanında oluşunun kendilerini daha da güçlü hissettirdiğini belirtti ve şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Bu ümmeti kalkındırdığınızı gördüler. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Gazze'ye yapılan ambargoyu hafiflettiğinizi gördüler. Kudüs konusunda zafer kazandığınızı gördüler. Arakan'daki Müslümanlara yardım ettiğinizi gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler."

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Sudan ve Türkiye arasında ortak değerler bulunduğuna dikkati çeken Süleyman, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sudanlı bu gençlerin on binlercesi geçen on yıllarda bu vatan uğruna kendisini feda etti. Dünyanın ne dediğini umursamadan bu gençler mücadele ruhu üzerine yetişti. Bu gençler geçmişte de şimdi de kendilerini kurtaracak olan kurtuluş gemisinin geleceğini ifade ediyorlardı ve işte o kurtuluş gemisi geliyor inşallah."

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

"O YÜCE ÇAĞRIYI TÜRKİYE'DEN DUYDUK"

Süleyman, Sudan'ın şu ana kadar yalnız olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Biz burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Daha önce semaya yükselen o yüce çağrıyı duymaz olmuştuk. Fakat biz uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk. Burada Devlet Başkanımız Ömer el-Beşir ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sizlerin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğunuz tablo beklenen ve özlenen tablodur." diye konuştu.

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

"Salonda bulunan gençler geçmişlerini ve o şanlı geçmişin geri dönüşünü izliyor." diyen Süleyman sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİZ O ŞANLI CÜMLEYİ SENDEN DE DİNLİYORUZ"

"Peygamber efendimiz döneminden bu yana tekrarladığımız ulvi öğreti: 'Üzülme Allah bizimle beraberdir'. Biz o şanlı cümleyi senden de dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bizler, Allah bizimle olduğu için umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız. Sizin de bizimle beraber oluşunuz bize daha fazla güç ve kuvvet verecektir."

"DEDELERİNİZİN VİYANA KAPILARINDA ORTAYA KOYDUĞU MÜCADELE RUHUNU UNUTMUYORUZ"

Hartum Üniversitesi Rektörü Süleyman, son olarak "Sayın Cumhurbaşkanı, dedelerinizin Viyana kapılarına kadar giderek ortaya koydukları yüce mücadele ruhunu unutmuyoruz. Çanakkale'de ortaya koydukları fedakarlıkları unutmamız mümkün değil. Bugün de sizler dedelerinizin yolundan ilerliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

"ÜMMETİN ÜMİDİ ERDOĞAN"

Öte yandan törenin yapıldığı salonun içi ve dışı Erdoğan'ı dinlemek isteyen binlerce Sudanlının ilgisine sahne oldu.

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Salonda hükümet üyeleri, öğrenciler, basın mensupları ile ellerinde Türk bayrakları taşıyan gençler bulunurken, dışarıda da Erdoğan'a yoğun ilgi gösterildi.

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Türk bayrakları taşıyan Sudanlı öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın salona girişi sırasında gençler, "Erdoğan ümmetin ümidi" şeklinde sloganlar attı.

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

Hartum Üniversitesi Rektörü'nün Erdoğan takdimi

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