taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.512
USD
4,8241
EURO
5,6599
ALTIN
190,51
PETR
74,3800

Haruki Murakami’nin romanına fuar yasağı

Haruki Murakami'nin son romanı Killing Commendatore, Japonya’da müstehcen içerikleri tetkik eden ihtisas mahkemesi tarafından uygunsuz bulunduğu için Hong Kong Kitap Fuarı'na katılamayacak.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Şubat ayında okurla buluşan ve Penguin Books tarafından İngilizcede ekim ayında yayımlanacağı duyurulan Killing Commendatore, geçen hafta basılı tüm materyalleri değerlendirerek sınıflandıran ilgili mahkeme tarafından “toplum ahlakına aykırı” ögeler içerdiği gerekçesiyle yasaklandı.

ÜÇ BAŞLIK ALTINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Söz konusu mahkeme dergi ve kitap gibi her türlü matbu materyali değerlendirerek üç farklı sınıfa ayırıyor.

Birinci sınıfta yer alan eserler her yaş okur tarafından okunabiliyor, ikinci sınıfta yer alanlar uygunsuz olarak kabul ediliyor ve sadece 18 yaşının üstünde kişilere satılabiliyor; üçüncü sınıfta yer alanlar ise müstehcen sayılıyor ve satışa çıkmıyor.

Haruki Murakami’nin romanına fuar yasağı

FUARDA YER ALMAYACAK

Murakami’nin, eşinden boşanan 36 yaşındaki bir ressamın yaşadıklarını anlatan romanı Killing Commendatore ikinci sınıfta değerlendirildiği için artık Hong Kong’daki fuarlarda yer alamayacak. Roman, kitapçılarda da +18 ibaresi eklenerek satışa sunulacak.

Birçok sanatçı ve akademisyen, konuyla ilgili olarak, kitabın Murakami’nin diğer romanlarına kıyasla “daha müstehcen olmadığı” yorumunda bulunurken, mahkemenin kararına dair gerekçesini açıklamadığı da belirtildi.

Kitabın yayımlanmasının üzerinden neredeyse altı ay geçtikten sonra böyle bir yasakla karşılaşmış olması ise Hong Kong’da kültür-sanat alanında sansürün son zamanlarda giderek yaygınlaştığını da yeniden gündeme getirdi.

Haruki Murakami’nin romanına fuar yasağı

Ünlü Japon yazar Haruki Marukami

BENZER YASAKLAR

Geçen ay da aralarında iki erkek penguenin birbirine aşkını ve hayvanat bahçesi görevlisinin yardımıyla bir aile kurmalarını konu alan ödüllü çocuk hikâyesi And Tango Makes Threenin de bulunduğu 10’dan fazla çocuk kitabı, Hong Kong hükümeti tarafından LGBTİ+ temalar içerdiği gerekçesiyle halk kütüphanelerinden kaldırılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

128
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

72
Torba teklifte sağlık sektörü için karar

Torba teklifte sağlık sektörü için karar

42
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

588
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

123
CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

100
3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı

3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM