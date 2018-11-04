Harvard'dan Suudi Prens'in konferansına iptal

Suudi Arabistan eski İstihbarat Başkanı el Faysal, The Daily Beast'e verdiği röportajda Harvard Üniversitesinin kendisine uzun zaman önce yaptığı misafir öğretim üyesi olarak konferans vermesi davetini iptal ettiğini belirtti.

CEMAL KAŞIKÇI PRENS'E BİR DÖNEM DANIŞMANLIK YAPTI

Daha önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği görevini de yürüten Turki, üniversiteden kendisine, "Kaşıkçı olayı nedeniyle şu anda konferans vermeniz için doğru zaman olmayabilir." şeklinde bir bildiri geldiğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı, bir dönem Prens Turki'ye danışmanlık yapmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmişti.