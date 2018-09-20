Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında baraj gölü sahasında yapılan arkeolojik kazılar sırasında çıkarılan tarihi eserler Hasankeyf Müzesine taşınmaya başlandı.
60 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 6 bin 600 metrekaresi kapalı alandan oluşan müzede paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunç, demir ve ortaçağ dönemlerine ait eserler sergilenecek.
GEÇMİŞE YOLCULUK
Teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine o dönemde yaşıyormuş hissi uyandıracak. Müzede binlerce yıl önce Dicle Nehri kenarındaki mağaralarda yaşayan insanların yaşam tarzları da mum heykellerle canlandırılıyor.