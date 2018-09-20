Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor

1 AB'den Yunanistan'a yardım AB Komisyonu, Yunanistan için 2020 yılına kadar mülteci sorununun çözümüne yönelik olarak 1,15 milyar euro verecek.

2 Kira zamları artık TÜFE ile belirlenecek Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbir maddesi ile kira zammı üst sınırı ÜFE ile değil, TÜFE ile belirlenecek.

3 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

4 Kira zamları artık TÜFE ile belirlenecek Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbir maddesi ile kira zammı üst sınırı ÜFE ile değil, TÜFE ile belirlenecek.

5 Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın Beşiktaş'taki Kabataş Erkek Lisesi'nde çatı yanıyor.

6 23 yılını sedefle geçirdi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 23 yıldır sedefle mücadele eden 42 yaşındaki Musa Sümbül, vücudunu saran hastalığından büyük oran kurtuldu.