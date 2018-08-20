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Hasankeyf'te minarenin taşları sökülmeye başlandı

Hasankeyf ilçesinde bulunan ve yeni yerleşim yerine taşınması planlanan 611 yıllık Sultan Süleyman Koç minaresinin numaralandırılan taşlarının sökümüne başlandı.

DHA | 20.08.2018 - 11:36..
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Tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralleri projesi kapsamında tarihi eserlerin sular altında kalmaması için Devlet Su İşleri'nce yapıların taşınması için çalışmalar sürüyor.

TAŞLAR NUMARALANDI

Tarihi Zeynel Bey türbesi kümbeti ile Artuklu Hamamı'nın taşınmasının ardından, şimdi de 1407 yılında yapılan Sultan Süleyman Koç minaresinin taşları numaralandırıldı. İnşaat firmasının taşıma işini üstlendiği tarihi minarenin bir metrelik bölümünün taşınmasına başlandı.

Hasankeyf'te minarenin taşları sökülmeye başlandı

Hasankeyf'te minarenin taşları sökülmeye başlandı ViDEO

ESKİ MEZARLAR TAŞINDI

Numaralandırılan taşlar Hasankeyf'te müzenin bulunduğu Arkeoparkın yapıldığı alana götürülüyor. Eyyubi Sultanı Süleyman tarafından yapılan minarenin doğusunda yer alan türbede 1432 yılında ölen Sultan Süleyman'ın da mezarı bulunuyor.

Taşınacak 3'üncü eser olan Sultan Süleyman Koç minaresinin ardından Hasankeyf girişindeki İmam Abdullah Zaviyesi'nde de taşıma çalışmalarının altyapısına başlanıldı.

Ayrıca, Hasankeyf'in yeni yerleşim biriminin dışında oluşturulan mezarlık bölümüne İmam Abdullah Zaviyesi çevresindeki eski mezarların bir bölümü de taşındı.

Hasankeyf'te minarenin taşları sökülmeye başlandı

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