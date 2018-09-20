Hasta odasını sanat galerisine dönüştürdü

Aanaokulu öğretmeni Fatma Özaydın, hasta odasında yaptığı resimlerle bir yandan yaşama tutunurken diğer yandan da başka hastalara moral oluyor. Fatma Özaydın'ın tedavi süreci boyunca yaptığı resimlerle donattığı hasta odası sanat galerisini andırıyor.

HASTALARA MORAL OLDU

Fatma Özaydın, 5 ay boyunca hasta odasında kuru, pastel ve suyu boyaları kullanarak resimler yapmaya başladı.

Yaptığı rengarenk resimleri ilk önce hastane odasında sergileyen Özaydın'ın eserleri hem doktorların hem de hastane yönetiminin dikkatini çekti.

Kök hücre tedavisinin ardından kızının adını verdiği "Ege'den Gelen Umut" isimli resim sergisini hastanede açan Fatma Özaydın, kendisi gibi tedavi gören hastalara da moral oldu.

"ODAM ATÖLYEYE DÖNDÜ"

Fatma Özaydın, anaokulu öğretmeni olmasına rağmen amatör resimler yaptığını, zorlu geçen tedavi sürecinde resim yapmanın kendisine moral verdiğini söyledi. Resim yapmak istediğini söylediği yakınlarının çok şaşırdığını belirten Fatma Özaydın, "Odam sanat atölyesine döndü. Renkler beni motive etti. Her sabah renklerle uyanmaya başladım. Kemoterapi ilaçsa renkler de ilaç. Mesela sarıyı çalışırken ben mutlu olduğumu hissediyorum. Renkler bana hayat veriyor." dedi.

SERGİ AÇMAK İSTİYOR

Fatma Özaydın, "Hayata tutunmak zorundaydım, bir çocuğum var en önemli şey kızım Ege. Resim yapmak benim tedavi sürecimi olumlu etkiledi. Resimlerimde duygularımı anlatıyorum. Benim hissettiklerim umut. Hayaller kurmaya başladım, onlara daldıkça ileriye yönelik düşünceye dalmaya başladım. Hasta arkadaşlarım da böyle çalışmalar yapmalı. Eskiye dalmamalarını hep ileriye bakmalarını öneriyorum. Hayat çok değerli, kıymetini bilmek lazım. İyileştikten sonra özellikle de hastane ortamında yeniden büyük bir sergi açmak istiyorum." diye konuştu.

"ANNEMİN ESERLERİ DİĞER HASTALARA ÖRNEK OLDU"

Annesine kanser teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü ifade eden 22 yaşındaki Ege Özaydın ise "Annemin hastalık sürecinde resim ile ilgilenmesi ona moral oldu. Doktoru anneme bir gün, 'Sizin Ege ile önünüzde zaman geçireceğiniz uzun yıllar var' demiş. Annem de serginin ismini onun için "Ege'den Gelen Umut" koymuş. Sergide anı defteri açıldı. İki kardeş geldi, onların da babaları hastaymış, onlar benimle iletişime geçtiler. Siz bize umut oldunuz.' dediler." ifadelerini kullandı.



