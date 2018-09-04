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Hastanenin boş katı sevgililerin buluşma yeri oldu

Türkiye'nin ilk akıllı devlet hastanesi olan, 400 yataklı Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nin kullanılmayan 7'nci katı, sevgililerin buluşma yeri oldu.

DHA | 04.09.2018 - 13:34..
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Antalya'da 2 yıldır hizmette olan Kepez Devlet Hastanesi'nin henüz açılmayan 7'nci katının boş olduğunu fark eden çift, farklı günlerde burada buluştu.

Sevgililerin boş kattaki samimi anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi ancak çift kameraları görmelerine rağmen kattan ayrılmadı.

YAKALANDILAR

Hastanenin başhekimi Ramazan Gürkan, güvenlik kamerasından gördükleri çifti yakaladıklarını söyledi. Görüntülerde suç unsuruna rastlamadıkları için ikiliyi bıraktıklarını kaydeden Gürkan, katı henüz kullanımda olmadığı için kapalı tuttuklarını söyledi.

Bazı mikropların ürememesi için katın çeşmelerini açtıklarını da belirten Ramazan Gürkan, bu dönemde çiftin kata girmiş olabileceğini söyledi.

Hastanenin boş katı sevgililerin buluşma yeri oldu

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