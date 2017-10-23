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Hatalı Facebook paylaşımı yüzünden gözaltına alındı

İsrail polisinin geçtiğimiz hafta Filistinli bir adamı, Facebook paylaşımının hatalı tercüme edilmesi sonucu gözaltına aldığı bildirildi.

23.10.2017 - 02:26
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Sosyal medya hesabından Arapça "günaydın" yazan kişinin, bu paylaşımının İbranice'ye, "saldır onlara" ifadesiyle tercüme edildiği belirtiliyor.

SERBEST BIRAKILDI

İsmi açıklanmayan adam, söz konusu paylaşımında, kendisini bir buldozerin yanında gösteren bir fotoğraf da kullandı. Ülke medyasına konuşan polis yetkilileri, olayı doğrulayarak, inşaat çalışanı olan adamın hata fark edildikten sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Hatalı Facebook paylaşımı yüzünden gözaltına alındı

İsrail'de yayımlanan The Times gazetesi, günlük Arapça'da yer alan "herkese günaydın" ifadesi ile "onlara zarar verin" ifadesi arasında yalnızca bir harf farkının bulunduğunu aktardı.

POLİSLER ARAPÇA BİLMİYOR

Arapça bilmeyen polis memurlarının, Facebook'un otomatik çeviri hizmeti ile söz konusu paylaşımı çevirdiği de bildirildi. Paylaşımın olay sonrası silindiği de açıklandı.

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