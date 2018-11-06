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Hatay'da bibere benzeyen limon

Hatay Dörtyol'da limon ağacında bibere benzeyen limonlar görenleri şaşırtıyor.

AA | 06.11.2018 - 16:39..
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İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde narenciye üreticisi olan Ayşe Can, evinin önünde bulunan limon ağacında biber görünümlü limonları görünce şaşırdı.

"KOMŞULARIM BENİMLE ŞAKALAŞIYOR"

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır evinin önünde bulunan limon ağacının ilk kez bibere benzeyen meyve verdiğini gördüğünü söyledi.

Limonları görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade eden Can, "Komşularım benimle şakalaşarak biber görünümlü limonlarım için 'Artık salatada hem limon hem de biber olarak kullanırsın' diyorlar. Ağaçta güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Ağaçta hem limon hem de biber var adeta." dedi.

Hatay'da bibere benzeyen limon

TOZLAŞMA VE MEVSİMSEL ETKİ OLABİLİR

Dörtyol İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı da yerli limon cinsinde şekil bozukluğunun ender rastlanan bir olay olduğunu belirtti. Kıymacı, ağacın bulunduğu ortamın yakınlarında başka ağaçların tozlaşması ve mevsimsel etkenlerinden dolayı meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Hatay'da bibere benzeyen limon

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