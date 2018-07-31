Hatice Seda Akgül'ü eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde tanga bikinisiyle havuz ve sörf tahtalı videolarını paylaşan 39 yaşındaki şarkıcı Hatice, fit vücuduyla dikkatleri çekmişti. Hatice, çektiği bikinili videolarını Seda Akgül'ün taklit ettiğini iddia ederek, sunucuya sert eleştirilerde bulundu.

SEDA AKGÜL DE HAVUZA ATLADI

Ardından sunucu Seda Akgül de bikinisiyle havuza atlarken çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şarkıcı Hatice, Seda Akgül'ün bu pozlarına 'taklit' diyerek tepki gösterdi.

"TAYYAR ABİ SÜPERSİN"

Bir gazetede yer alan haber küpürünü paylaşan Hatice, "Programda Türkücü Hatice der, aşağılayıcı uslup kullanır. 10 yıldır pop yapıyorum. Sanatçı ile şarkıcı arasındaki farkı bilme sonra gel de beni taklit et, çektiğim videoyu ve pozu taklit et. Pes artık Seda Akgül. Biz yapınca gündem olmak diyorsun da ablam yaşındaki sen yapınca ne oluyor bu durum. Hatırlarsan bir programda fiyatını artırmaya çalışıyor diye kötü bir üslup kullanmıştın. Sanırım kıskanmışsın. Tayyar abi süpersin. Photoshop’un kralını yapmış abla" notunu yazdı.

"YAŞÇA BÜYÜĞÜM ONA BENZETİLMEK GÜZEL"

Hatice'nin bu sert sözlerine Seda Akgül de Instagram hesabından yanıt verdi. Aynı haberi küpürünü paylaşan Seda Akgül, 'Bu fotoğrafta hiç photoshop yok. Atlayışımı çok beğendiğim için paylaştım. Hatice’nin pozuyla da ilgisi yok ama ona benzettiyseniz çok teşekkür ederim. Hem yaşça büyüğüm, hem de taş gibi kadın' yazdı.