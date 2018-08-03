taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.605
USD
5,0845
EURO
5,8852
ALTIN
197,36
PETR
73,3300

Hattuşa kültürel varlığıyla göz bebeği konumunda

Hititlere 450 yıl başkentlik yapmış, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kenti, Türkiye'nin göz bebeği turizm mekanları arasında yer alıyor.

AA | 03.08.2018 - 14:11..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kenti, UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekanları arasında yer alıyor.

KÜLTÜREL MİRASA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin adeta göz bebeği turizm mekanları arasında yer alıyor.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çorum, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor.

Hattuşa kültürel varlığıyla göz bebeği konumunda

GÖRÜLMEYE DEĞER MEKANLAR

Tarihi Milli Park ilan edilen Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa, antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yer altı geçidi.

Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında açığa çıkarılan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer alıyor.

Hattuşa kültürel varlığıyla göz bebeği konumunda

DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NE ALINDI

Hattuşa, şehir kalıntıları ile Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nın eşsiz bir sanatsal başarıyı temsil etmesi, milattan önce ikinci ve birinci bin yılda Anadolu ve Kuzey Suriye'deki medeniyetler üzerinde önemli hakimiyet kurması, saray, tapınak, ticaret merkezlerinin başkentin kapsamlı görüntüsünü oluşturması, yıkılan Hitit medeniyetinin tek şahidi olması, kral sarayı, tapınaklar ve temellerden oluşan bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması nedeniyle UNESCO tarafından 28 Kasım 1986'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Hattuşa kültürel varlığıyla göz bebeği konumunda

Hattuşa kültürel varlığıyla göz bebeği konumunda

Hattuşa kültürel varlığıyla göz bebeği konumunda

Hattuşa kültürel varlığıyla göz bebeği konumunda


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

416
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

121
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

227
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

201
Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

84
Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

67
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM