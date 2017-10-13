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Hava kirliliği seviyesi uydudan takip edilecek

Cuma günü uzaya yollanacak Sentinel-5P uydusu, dünyadaki hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeleri tespit edecek.

13.10.2017 - 09:25
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Avrupa’nın Yeryüzü Gözlem Programı Kopernik’in bir parçası Sentinel-5P adlı uydu cuma günü uzaya yola çıkıyor. Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Sentinel-5P Avrupa Komisyonu tarafından finanse edildi.

Hava kirliliği seviyesi uydudan takip edilecek

YENİ BİR SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

Sentinel-5P’nin geliştirilmesine katkıda bulunan en önemli bilim insanlarından Pieternal Levelt, uydu üzerine monte edilen Tropomi adlı bir sistemi geliştirdi.

Tropomi sayesinde hava kalitesi, ozon tabakası ve iklim değişikliği ile ilgili sorulara cevap bulmak için ölçümler yapılacak. Uydu, günde bir defa dünya etrafında dönerek yeryüzündeki hava kirlilik oranlarını tespit edecek.

Hava kirliliği seviyesi uydudan takip edilecek

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖLÇECEK

Pieternel Levelt, Profesör, Delft Teknik Üniversitesi: “Elimizdeki uydu dünyanın her yerinde hava kirliliğini ölçmek için ayarlandı. Böylece Avrupa’daki kirlilik düzeylerini doğrudan Çin ve Amerika kıtasındaki ülkelerle karşılaştırabileceğiz.”

Uydunun getireceği temel kolaylıklardan biri kirlilik ve sera gazı kaynaklarının emisyonlarını ölçmek. Bu sayede devlet adamları ellerinde daha somut verilerle hava kalitesi ve iklim değişikliği alanlarında etkili tedbirler alabilecek.

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