Hava yolunda Türkiye Avrupa'nın zirvesinde

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından hazırlanan 2018 yılı bağlantılılık raporunu açıkladı.
ZİRVE İÇİN GERİ SAYIM
ACI verilerine göre son 10 yılda en fazla artışı gösteren ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Ocak, “2018 yılında en fazla HUB (merkez) bağlantısına sahip Avrupa Havalimanı Frankfurt Havalimanı olurken, İstanbul Atatürk Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.
"YÜZDE 492'LİK ARTIŞ..."
2018 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın HUB bağlantısında 2008 yılına göre yüzde 492,8, 2017 yılına göre yüzde 4,8 artış gerçekleşti.
EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜLKE TÜRKİYE
2018 yılında bağlantı sayılarına göre ilk 20'de yer alan Avrupa ülkeleri arasında direkt bağlantı, doğrudan bağlantı ve HUB (merkez) bağlantısı kategorilerinin tamamında 2008 yılına göre en fazla artış gerçekleşen ülke Türkiye oldu” dedi.