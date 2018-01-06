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Havayolu yolcu sayısı 193 milyonu geçti

2017 yılında Türkiye genelinde havayolu yolcu trafiği, yüzde 11 artarak 193 milyon 318 bine yükseldi.

AA | 06.01.2018 - 11:47..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın verilerine göre; 2017 yılının Aralık ayında, havalimanlarındaki iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 4,8 artışla 70 bin 803, dış hatlarda ise yüzde 5,1 artışla 38 bin 99 oldu.

Söz konusu ayda üst geçiş trafiği, 2016 yılın aralık ayına göre yüzde 11,6 artışla 34 bin 467 olarak gerçekleşti.

Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişlerle yüzde 6,4 artışla 143 bin 369'a ulaştı.

YOLCU TRAFİĞİNDE YÜZDE 17,5'LİK ARTIŞ

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği aralık ayında, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18 artışla 9 milyon 68 bin 11, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artışla 5 milyon 82 bin 394 oldu. Böylece direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artışla 14 milyon 163 bin 41 olarak gerçekleşti.

Havayolu yolcu sayısı 193 milyonu geçti

YÜK TRAFİĞİ 251 BİN 948 TON

Havalimanlarındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, aralık ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 12,9 artışla 63 bin 103 tona, dış hatlarda yüzde 8 artışla 188 bin 844 tona, toplamda ise yüzde 9,2 artışla 251 bin 948 tona ulaştı.

Havayolu yolcu sayısı 193 milyonu geçti

UÇAK TRAFİĞİ ARTTI

Geçen yıl havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yıla göre, iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 910 bin 684, dış hatlarda yüzde 3,8 artışla 588 bin 435, toplamda ise yüzde 3,2 artışla 1 milyon 499 bin 119'a yükseldi.

Aynı dönemde üst geçiş trafiği yüzde 9,6 artışla 413 bin 97'ye çıktı. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle yüzde 4,5 artışla 1 milyon 912 bin 216'ya ulaştı.

Havayolu yolcu sayısı 193 milyonu geçti

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