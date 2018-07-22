Hawaii'de bulunan ve yıllar önce lav püskürtmeyi durduran Kilauea Yanardağı tekrar aktif bir konuma geçti.
KİLAUEA YANARDAĞI'NIN ÖFKESİ DİNMİYOR
Son çekilen görüntülerde Yanardağ'dan akan lavların okyanusa aktığı görüldü. Kilauea Yanardağı alev püskürtmeye başlayalı tam 11 hafta oldu.
Hawaii'de lavlar okyanusa aktı ViDEO
DUMANLAR YÜKSELDİ
Bu süreçte 700 ev kullanılamaz hale geldi. Binlerce kişi ise bölgeden tahliye edildi. Kızgın lavlar okyanusa aktı ve dumanlar yükseldi. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.