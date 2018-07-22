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Hawaii'de lavlar okyanusa aktı

Aktif bir hale gelen Kilauea Yanardağı'ndan akan lavlar çevrede yaşayanları zor durumda bırakıyor.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 13:50..
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Hawaii'de bulunan ve yıllar önce lav püskürtmeyi durduran Kilauea Yanardağı tekrar aktif bir konuma geçti.

KİLAUEA YANARDAĞI'NIN ÖFKESİ DİNMİYOR

Son çekilen görüntülerde Yanardağ'dan akan lavların okyanusa aktığı görüldü. Kilauea Yanardağı alev püskürtmeye başlayalı tam 11 hafta oldu.

Hawaii'de lavlar okyanusa aktı ViDEO

Hawaii'de lavlar okyanusa aktı

DUMANLAR YÜKSELDİ

Bu süreçte 700 ev kullanılamaz hale geldi. Binlerce kişi ise bölgeden tahliye edildi. Kızgın lavlar okyanusa aktı ve dumanlar yükseldi. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

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