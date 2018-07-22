Hawaii'de lavlar okyanusa aktı

1 Erzurum Kongre Binası'nın restorasyonu tamamlandı Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan tarihi binanın 2 yıl önce başlatılan restorasyonu sona erdi.

2 27 yıldır saz yapıyor İzmit'te yaşayan Leyla Budak, saz ustası eşine yardım ederken tamir yapmaya başladı. Daha sonra saz yapımına elinin yatkın olduğu görünce, bu işe başlamaya karar verdi.

3 Samsun'da kaçan angus 1 kişiyi yaralayıp denize atladı Uruguay'dan getirilen anguslardan biri önce sahildeki kişiyi yaraladı ardından da denize atladı. Angus boğularak denizde can verdi.

4 Sözleşmeli öğretmenlik için 50 bin başvuru Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

5 Öğrenciler sınavın, velileri sıcak havanın terini döktü Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da KPSS’ye giren öğrenciler içeride ter dökerken, onları bekleyen velileri ise bunaltıcı sıcaklarda saatlerce çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi.

6 Sahte bedava bilet mesajlarına THY'den uyarı Türk Hava Yollarının 85'inci yıldönümü kutlamaları için bedava bilet dağıttığı mesajları, THY tarafından yalanlandı. Vatandaşların güvenliği için sahte mesajlara tıklamama uyarısı yapıldı.