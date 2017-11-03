taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.995
USD
3,8122
EURO
4,4479
ALTIN
156,43
PETR
60,7500

Hawking yapay zeka konusunda uyardı

Ünlü bilimadamı Stephen Hawking, yapay zekanın insanları ortadan kaldıracağını iddia etti.

03.11.2017 - 09:20
  1. Haberler
  2. Dünya

Saygın bilim-teknoloji dergisi Wired'a konuşan Hawking, "Robot ve bilgisayarların çok gelişmesi bir noktadan sonra insanlığı tehdit eden bir noktaya gelecek. Eğer insanlar bilgisayar virüsü tasarlarsa yapay zeka bunu geliştirerek, ortadan kaldırabilir" dedi.

Hawking yapay zeka konusunda uyardı

"İNSANLAR BAŞKA GEZEGENLERE YERLEŞMELİ"

Hawking, "Makineler bir süre sonra insanlardan daha aktif olacak ve Dünya'yı yönetebilecek bir konuma gelecek. İnsanlık acilen koloni yapabileceği bir gezegen bulmalı ve buralara yerleşmeli. Çünkü artık geri dönülemez bir noktaya geldik. Küresel nüfus alarm vererek artıyor ve Dünya'mız çok küçük. Artık kendimize zarar verme raddesine geldi" ifadesini kullandı.

Hawking yapay zeka konusunda uyardı

İlginizi Çekebilir
180 bin kişi Irak'tan göç etti
Irak ile IKBY arasındaki bağımsızlık krizinin ardından 180 bin kişiden fazla Iraklı göç etti.
Rusya: ABD, Türkiye ile işbirliğini etkilememeli
Mariya Zaharova Türkiye'yle işbirliğinin değerlendirdiğini ve bu işbirliğinin dışarıdan hiçbir etkiye maruz kalmaması gerektiğini söyledi.
Mısır'daki Giza Piramitleri'nde gizemli keşif
Mısır'da bulunan Giza Piramitleri'nde iki yıl süren çalışma sonucu bir boşluk ortaya çıktı.
Meksika'da çete liderine hastanede infaz
Meksika'da akaryakıt çetesi lideri, görünüşünü değiştirmek için bıçak altına yattığı hastanede öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

169
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

36
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

87
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

67
Görgü tanığı Emrah Serbes'in kazasını anlattı

Görgü tanığı Emrah Serbes'in kazasını anlattı

23
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

52
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM