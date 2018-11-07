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Hayatında ik kez oy kullanan ABD'li kadın öldü

Teksas'ın kuzeyinde yaşayan ve ilk defa oy kullanmaya karar verdiği öğrenilen 82 yaşındaki kadın, ABD ara seçimlerinde oy kullandıktan sonra hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 13:54..
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ABD'de yaşayan 82 yaşındaki bir kadın, ömründeki ilk kez oy kullanmak için seçim merkezine geldi. Hasta kadın oyunu seçim merkezi görevlilerinin de yardımıyla kullanırken, oyunu kullandıktan sonra yaşamını yitirdi.

Hayatında ik kez oy kullanan ABD'li kadın öldü

İLK KEZ OYUNU KULLANDI

İsminin Gracie Lou Philips olduğu öğrenilen 82 yaşındaki kadının, 'sesini duyuracak kimse olmadığını düşündüğü' için bugüne kadar oy kullanmadığı, ancak ara seçimlerde karar değiştirerek oy kullanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Ağır derecede hasta olan kadın, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra "Oyumu kullandım" dedi ve bir zafer edasıyla yumruğunu havaya kaldırdı.

Hayatında ik kez oy kullanan ABD'li kadın öldü

OYUNU CUMHURİYETÇİLERE VERDİ

Oy kullanma işleminin ardından Philips'in sağlık durumu kötüleşti. Damadı Griffith, yaptığı açıklamada "Bize 'Sonunda oy kullandım' dedi. Oyunu cumhuriyetçilerden yana kullandı. Çok mutluydu. Bize söylediği son tutarlı şey bu oldu" ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki kadın, ilk kez oy kullandıktan birkaç gün sonra yaşamını yitirdi.


 

 


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