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Haydar Baş'a 10 yıla kadar hapis istemi

BTP genel başkanı Haydar Baş'a "Yağmaya azmettirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, 3 milyon liralık mal varlığına el konuldu ve yurt dışına çıkışı yasaklandı.

DHA | 07.08.2018 - 10:56..
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Haydar Baş'a 10 yıla kadar hapis istemi

Ortağının mal varlığına el koyduğu iddiasıyla yargılanan Haydar Baş ile ilgili davada, Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanık Haydar Baş'ın liderliğini yaptığı cemaat yapılanmasının söz konusu olduğu, şikayetçiler Mustafa ve Meral Eraslan'ın da cemaat ile mensubiyet ilişkisi içerisinde oldukları belirtildi.

'TEHDİT VE MANEVİ CEBİR SÖZLERİ VAR'

Diğer sanık Lütfullah Önder'in de Haydar Baş'ın talimatları doğrultusunda taraflar arasındaki ihtilafların çözümü için devrede olduğu belirtilen mütalaada, müştekilerin sanığın tehdit ve manevi cebir sözlerinin etkisi ile senetleri imzalayarak bu sanığa verdiği, bu sanığın da senetlerin boş kısımlarını doldurduğu anlatıldı.

Haydar Baş'a 10 yıla kadar hapis istemi

HAYDAR BAŞ VE AVUKATI İÇİN 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, Haydar Baş'ın, “Yağmaya azmettirme" suçundan, Lütfullah Önder'in de, “Yağma" suçundan 6'şar yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.  Sanık Mustafa Eraslan'ı darp etmekle suçlanan Maşallah Tarhan'ın, “Kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen mütalaada, diğer 8 sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONDU, YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Mahkeme, dava kapsamında Haydar Baş ve Lütfullah Öner'in 3 milyon liralık mal varlığı üzerine tedbir koydu. Haydar Baş ve Lütfullah Önder'in yurt dışına çıkışları da yasaklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

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