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Hayır bloku ittifakı Saadet Partisi'ne soruldu

Temel Karamollaoğlu, henüz bloklaşma olmadığını, platform oluştuğunu belirtti.

DHA | 15.12.2017 - 17:41..
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Hayır bloku ittifakı Saadet Partisi'ne soruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Nuri Okutan; Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nca İstanbul'da düzenlenen "Orta Doğu Konferansı"na katıldı.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Okutan burada birer konuşma yaptı. Programın ardından Temel Karamollaoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BLOK DEĞİL PLATFORM"

"Bugün bir 'Hayır' bloğu oluşuyor diyebilir miyiz?" şeklindeki soruya Karamollaoğlu, "Yok demeyiz inşallah. Ben bunu blok diye nitelendirmenin karşısındayım. Türkiye kafi miktarda bloklaştı. Biz bunu bloklaşma diye değil de; Türkiye'nin melelerini birlikte mütala edebileceğimiz bir platform oluşuyor, bu güzel bir şey. Bunun içinde ümit ederdik ki AK Parti de bulunsun. Aslında Türkiye'de çok farklı kanaatlere ve fikirlere sahip olan, sadece siyasi partiler değil, düşünce kuruluşları da bir araya gelsin. Meseleleri birlikte mütalaa edelim. Elbette farklılıklarımız olacak, birbirimizi ikna edemeyeceğimiz konular olacak. Bunu tabii karşılamak lazım. Biz farklılıklarımızı değil, ittifak ettiğimiz konuları gündeme getirerek çözüm arayalım. Farklılıklarımız sürekli olarak gündeme getirilirse buradan müspet bir şey çıkmaz. İttifak ettiğimiz konuları bir defa bağlayalım ondan sonra da farklılıklarımızı görüşürüz." diye cevapladı.

Hayır bloku ittifakı Saadet Partisi'ne soruldu

Karamollaoğlu, "İttifak dediniz. Bu ittifak toplantılarının devamı gelecek mi, özellikle 2019 yılında?" şeklindeki soruyu şöyle cevaplandırdı: "Bu platformu biz faydalı görüyoruz. Elbette bu tip konuları, iktidar partisinin de dahil olduğu çeşitli platformlarda ele almanın faydası oluğuna inanıyoruz. Siz, 'Çekişmeler olmasın, kutuplaşma olmasın, kaplaşma olmasın' diyorsanız bu mümkün. Ama hükümet, 'Oturup da aklı selimle meseleleri mütalaa ettiğimiz zaman bizim işimiz zora girer diye düşünürse, o zaman kamplaşmaya gider. O zaman çekişme doğar. Bu işe iktidarın öncülük etmesi icap eder. Ama ben bakıyorum iktidar kutuplaşmadan ümit arıyor gibi. Onu da doğru bulmuyorum."

"ERKEN SEÇİM BEKLİYORUZ"

Bir basın mensubunun "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusunu Karamollaoğlu, "Şahsen öyle bir şeçim bekliyoruz. Hükümetler sonbaharda seçime gitmeyi tercih eder. Çünkü tarımda ürünler alınmıştır, vatandaş en azından biraz daha rahattır. Baharda gittiğiniz zaman yokluğun zamanı, işler biraz daha zor. Bundan dolayı da sonbaharda en azından seçimlerin olma ihtimali güçlü. Tabi karar verecek biz olmadığımız için bekleyeceğiz, karar verildiği zaman da ona göre karar vereceğiz." diye yanıtladı.

Hayır bloku ittifakı Saadet Partisi'ne soruldu

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