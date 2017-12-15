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Hayır bloku yeniden bir arada

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, 2019 seçimlerinde ittifak kurma planlarını konuştu.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 13:22..
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Hayır bloku yeniden bir arada

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) tarafından İstanbul'da  "Ortadoğu Konferansı" düzenlendi.

Kudüs ve Ortadoğu konusunu değerlendirmek için düzenlenen toplantı, 16 Nisan referandumundan sonra ilk kez bugün "hayır blokunu" biraraya getirdi.

2019 SEÇİMLERİNİ KONUŞTULAR

İYİ Parti GİK Üyesi Nuri Okutan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı toplantıda, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin beyin fırtınası yapıldı.

Hayır bloku yeniden bir arada

"SORUNLARIN NEDENİ AK PARTİ"

Konferansta bir konuşma yapan İYİ Parti yöneticisi Nuri Okutan, "İçeride ve dışarıda, devletimizin ve milletimizin çözmesi gereken ciddi sıkıntılar yaşamaktayız.Milletimiz haklı olarak ciddi endişe içerisindedir. Ülkemiz içte kötü yönetilmekte, dışarıda ise büyük tehditlere maruz bırakılmaktadır. Bu problemleri çözmesi gereken iş başındaki siyasi heyet bir yandan problemlere kaynaklık etmektedir." diyerek barışın sağlanamamasının kaynağı olarak gösterdiği AK Parti iktidarının demokratik yollarla değişmesi için cumhurbaşkanlığı seçimini işaret etti.

Hayır bloku yeniden bir arada VİDEO

"ORTAK ADAYDA BİRLEŞELİM"

Okutan "Mevcut AK Parti'nin demokratik yollarla değiştirilmesi için bu önümüzdeki seçimler fırsattır. Meral Akşener aday olmasa, anketlere göre Erdoğan ilk turda bu seçimi alabilecek. Akşener aday olursa seçimler ikinci tura kalacak. Bizim önerimiz mümkünse her partinin kendi adayı ile seçime girmesi ve ikinci turda en çok oyu alan muhalefet adayı etrafında birleşilmesi." dedi.

Hayır bloku yeniden bir arada

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