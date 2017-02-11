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Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu

Kanal D'de sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci referandum öncesi tarafsızlığını korumadığı gerekçesiyle kovuldu.

11.02.2017 - 21:22
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irfan değirmenci

16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi Kanal D'nin Haber Dairesi'nde önemli bir gelişme yaşandı.

İRFAN DEĞİRMENCİ KOVULDU

Kanalda uzun yıllardır sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci referandum öncesinde Doğan Yayın Grubu'nun "tarafsızlık ilkesini" ihal ettiği gerekçesiyle kovuldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgli Kanal D'nin internet sitesinden şu açıklama yapıldı; "Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir.

Yayın İlkeleri’mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur.

Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları.

Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor.

Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık.

Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur.

Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DEĞİRMENCİ'NİN TWETTLERİ

İrfan Değirmenci'nin söz konusu paylaşımlarından bazıları;

Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu

Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu

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