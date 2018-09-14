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Hayranları Edis'e yıldız aldı

Hayranları Edis Görgülü'ye büyük bir sürpriz yaptılar ve başarılı popçuya uzaydan bir yıldız satın aldılar.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 08:43..
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Her fırsatta uzaya olan merakından bahseden Edis’e hayranları büyük bir sürpriz yaptı ve adına yıldız satın aldı. Öyle ki bu yıldızın koordinatlarını içeren bir de sertifikası var.

Hayranları Edis'e yıldız aldı

EDİS: "ÇITA HEP YÜKSELİYOR"

Yıldızın koordinatları ve sertifikasını Instagram’da paylaşan Edis “Beni inanılmaz mutlu ettiler. Her geçen gün çıtayı daha da yükseltiyorlar. Bu enerji sayesinde kendimi dinamik ve güçlü tutuyorum” dedi.

Hayranları Edis'e yıldız aldı

Öte yandan Edis yaklaşık üç gün önce saçlarını 3 numaraya kestirerek takipçilerini şaşırtmıştı.

Hayranları Edis'e yıldız aldı

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