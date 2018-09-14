Hayranları Edis'e yıldız aldı

Her fırsatta uzaya olan merakından bahseden Edis’e hayranları büyük bir sürpriz yaptı ve adına yıldız satın aldı. Öyle ki bu yıldızın koordinatlarını içeren bir de sertifikası var.

EDİS: "ÇITA HEP YÜKSELİYOR"

Yıldızın koordinatları ve sertifikasını Instagram’da paylaşan Edis “Beni inanılmaz mutlu ettiler. Her geçen gün çıtayı daha da yükseltiyorlar. Bu enerji sayesinde kendimi dinamik ve güçlü tutuyorum” dedi.

Öte yandan Edis yaklaşık üç gün önce saçlarını 3 numaraya kestirerek takipçilerini şaşırtmıştı.