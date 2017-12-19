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Hayranları Ümit Kantarcılar'a ev değiştirtti

Oyuncu Ümit Kantarcılar, hayranlarının Beşiktaş Levazım'daki evinin önüne sık sık gelmeleri nedeniyle taşınmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 15:24..
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Pis Yedili dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran şu sıralar Kanatsız Kuşlar'da Onur karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar, hayranlarının evinin yerini öğrenmeleri yüzünden taşınmak zorunda kalan ünlüler kervanına katıldı.

Oyuncu, sevenlerinin güvenlik engelini aşıp, sürekli 4+2 dubleks evinin kapısına gelmeleri üzerine, 650 bin dolara (2.5 milyon TL) villa satın aldı.

BİR KATI KIZI İÇİN AYIRDI

Ümit Kantarcılar, villanın bir katını, mobil oyun parkı, oyuncak ve yatak odası olarak 2.5 yaşındaki kızı Elis Naz için dekore ettirdi.

İki büyük odayı, kendisi için giyim odası olarak düzenleyen 30 yaşındaki oyuncu, bir de oyun salonu yaptırdı.

Ümit Kantarcılar aralık ayında verdiği bir röportajda, hayata yeniden başladığını belirterek "Artık boş zamanlarımı spor yaparak değerlendiriyorum. Hatta spor hocam çoğu zaman yanımda oluyor. Bir-iki saat aram olsa bile spora gidiyorum. Kendimi hayata yeniden başlamış olarak görüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Hayranları Ümit Kantarcılar'a ev değiştirtti

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