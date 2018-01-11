Hazine kripto para için harekete geçti

Piyasaları kasıp kavuran kripto paralar için Diyanet her ne kadar caiz değil ve saadet zinciri dese de Hazine Müsteşarlığı harekete geçti.

ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve kripto paraların risklerine yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildiği belirtildi.

KİŞİLERİN BİLGİ EKSİKLİĞİ SUİSTİMAL EDİLİYOR

Hazine, kripto paralarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir.

Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük kârlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir.

GÖZETİM OLMADIĞI İÇİN DOLANDIRICILIK YAPILIYOR

Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.



Kripto paranın dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasadışı faaliyetlerde de kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

"DİKKATLİ OLUN"

Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında yukarıda bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir.