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Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı alınan yeni tedbir paketiyle ilgili, 5 madde açıkladı.

AA | 17.08.2018 - 11:12..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalardaki hareketliliğe karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

TEDBİRLER BUGÜN DEVREYE ALINIYOR

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığımız politikalarımızı sürdürürken, kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda özellikle reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bankalar Birliğiyle belirlenen tedbirler ile, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilerek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak önlem alınacağı belirtildi.

KREDİ KANALLARI AÇIK TUTULACAK

Açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:

- Kredi kanalları açık tutulmaya devam edecektir.

- Firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecektir.

KREDİ KAPAMA TALEBİ YAPILMAYACAK

- Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacaktır.

- Yine kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecektir.

- 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeni ile oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi’ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir. Bu uygulama ile firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecektir.

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