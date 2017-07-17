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Haziran ayı bütçe açığı rakamları açıklandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Haziran ayı bütçe açığı 13,7 milyar lira oldu" dedi.

17.07.2017 - 11:06
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Haziran ayı bütçe açığı rakamları açıklandı

Bütçe açığına ilişkin açıklamada bulanan Maliye Bakanı Naci Ağbal, açığın Haziran ayında 13,7 milyar lira olduğunu belirterek şunları söyledi:

"TEŞVİKLERİMİZLE BİRÇOK İŞLETME İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

"Türkiye ekonomisi her bakımdan güçlü bir toparlanmayı ortaya koydu. Aldığımız tedbirlerin toplam etkisi 2018'de 7,4 milyar liraya, 2019 yılında da 6,9 milyar liraya doğru azalacak. Gerek harcama programları, gerek vergi teşviklerinin bütçeye 11,9 milyar lira maliyeti oldu. İstihdam seferberliği çok büyük karşılık gördü. Teşvik ve desteklerimizle birçok işletme istihdama büyük katkı sağladı."

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